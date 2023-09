Curitiba lança programa para atrair novos negócios e investimentos

O prefeito Rafael Greca lançou, na quarta-feira (20), o Invest Curitiba, programa de atratividade econômica da Prefeitura e Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação para captar novos negócios para a cidade, ampliando as oportunidades de investimentos nacionais e internacionais no ecossistema de inovação, o Vale do Pinhão. As informações são da Prefeitura de Curitiba.

LEIA MAIS – Gigante dos cosméticos nascida em Curitiba investe e cresce no mercado internacional

Ao lado do vice-prefeito e secretário estadual das Cidades, Eduardo Pimentel, e do presidente da Agência Curitiba, Dario Paixão, Greca entregou ao município mais esta ferramenta para a promoção da cidade no setor empresarial e industrial de todo o Brasil e do mundo.

O prefeito Rafael Greca acompanhado do vice prefeito Eduardo Pimentel, do diretor de relações internacionais da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Paulo de Castro Reis, e do presidente da Agência Curitiba, Dario Paixão, no lançamento do Invest Curitiba. Foto: Jose Fernando Ogura

VIU ESSA? Em Londres, ator curitibano grava filme baseado em obra de Agatha Christie

A cerimônia de lançamento também contou com a assinatura do Protocolo de Intenções entre a Agência Curitiba e a Câmara do Comércio Brasil-Canadá (CCBC), marcando a primeira ação de promoção internacional do Invest Curitiba.

Invest Curitiba

O Invest Curitiba conta com um site próprio com informações sobre os potenciais para negócios na capital paranaense, em três idiomas (português, inglês e espanhol). O site também é porta de entrada para os primeiros contatos de empresas que queiram se instalar na cidade, firmar parcerias ou investir em soluções criadas pelas startups e empresas curitibanas, contribuindo para a internacionalização da capital paranaense.

LEIA TAMBÉM – Empresa japonesa investe R$ 30 milhões em nova fábrica em Curitiba

Eleita cidade mais inteligente do Brasil e referência internacional por seus programas de inovação, sustentabilidade, transporte público, qualidade de vida e preservação do meio ambiente, Curitiba tem um ambiente promissor para novos negócios e aportes financeiros internacionais.

“Quem quiser apostar em programas de inovação, vai ter como instrumento o Invest Curitiba, nos termos do que já existe no Invest Paraná. A ideia é que nós peguemos os recursos internacionais, ajudemos a formatar, no âmbito do Vale do Pinhão, os projetos e façamos captação de recursos pra transformação cada vez mais do nosso ecossistema numa roda de prosperidade”, afirmou o prefeito Rafael Greca.

Negócios com o Canadá

A assinatura do Protocolo de Intenções entre a Agência Curitiba e a CCBC teve a participação do Invest Alberta, agência que desempenha o mesmo papel de atração de negócios do programa curitibano na província canadense. Desde 2020, o Invest Alberta apoiou o compromisso de quase US$ 20 bilhões em investimentos para a província canadense.

O protocolo vai gerar acordos de cooperação de Curitiba com empresas, universidades e investidores canadenses; bem como ações e eventos de intercâmbio e relacionamento da cidade com instituições de tecnologia, inovação e desenvolvimento econômico do Canadá.

A parceria firmada nesta quarta-feira foi possível a partir de uma viagem do presidente da Agência Curitiba, Dario Paixão, em junho, para a região de Alberta, para conhecer o ecossistema de inovação de lá e estreitar relacionamentos para novos negócios.

“Esperamos que esse know-how que o Invest Alberta, junto com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, vai trazer para que a gente possa atrair os investimentos necessários e fazer a ponte entre os pequenos empresários e os grandes investidores. Esperamos, também, fazer com que Curitiba tenha sua imagem ainda mais reconhecida ao redor do mundo”, frisou Paixão.

Alberta

Uma comitiva canadense formada por representantes do CCBC, do Invest Alberta e outras instituições acadêmicas, de financiamento e de investimentos do país norte-americano, compareceu ao evento para acompanhar a assinatura do documento.

Alberta é a quarta maior província canadense e sua vocação econômica gira em torno da pecuária, petróleo e agricultura. A capital Edmonton e Calgary estão entre as principais cidades.

A província do país da América do Norte conta com mais de 900 empresas com expertise no desenvolvimento de tecnologias limpas, incluindo startups que trabalham com empresas de petróleo e gás, além de uma estrutura de instituições de acesso a financiamentos. Também é conhecida por empregar tecnologias modernas para aumentar a produção e a eficiência no setor agrícola.

“Estamos muito felizes com essa parceria que aproxima os ecossistemas de negócios e de inovação de ambos”, destacou o diretor de Relações Institucionais da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC), Paulo de Castro Reis.

Reis destacou, ainda, o potencial de negócios entre a capital paranaense e Alberta pela similaridade nos negócios. “Nossos setores econômicos de força são os mesmos: a transição energética, as empresas do agrotech, as soluções em biotecnologia e o pensamento inovador para o uso de novas tecnologias, como a inteligência artificial”, citou.

Agenda em Curitiba

Na quinta-feira (21), a comitiva canadense visitou programas de smart city de Curitiba e atores do ecossistema de inovação da cidade, como a Muralha Digital e a Fazenda Urbana. No tour, também havia visitas a atores do Vale do Pinhão, como incubadoras e aceleradoras de startups, como a Habitat, da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) e a Hotmilk, da PUCPR.

Você já viu essas??

EITA!!!! OVNI em Matinhos? Ufólogo analisa vídeo que chamou a atenção de muita gente! BARBARIDADE! Médica é morta durante tentativa de assalto no Paraná após jantar em família SÓ PROBLEMA!!! ‘Castelo’ no Centro de Curitiba é o terror da vizinhança: lixo, ratos e até fezes