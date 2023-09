Em Londres, ator curitibano grava filme baseado em obra de Agatha Christie

Do bairro Uberaba, em Curitiba, para o mundo. É assim que podemos definir a trajetória do ator Fernando Piloni de 41 anos, que saiu da capital paranaense há pelo menos 20 anos para explorar uma paixão. Atualmente ele reside em Londres, na Inglaterra, e está empolgado com a participação no filme A Noite das Bruxas, longa baseado no livro de Agatha Christie que retrata mais um mistério resolvido pelo famoso detetive Hercule Poirot e que estreia em setembro nos cinemas brasileiros.

Filho do também curitibano Jaime Piloni, Fernando sempre teve uma ligação com a arte, já que o pai era artesão. “Acho que peguei um pouco o lado artístico que vem dele. Ele sempre incentivou muito a gente com literatura. Eu não gostava do trabalho de artesão, mas descobri a atuação e ele me apoiou muito”, revela o artista para a Tribuna.

Fernando não quis seguir o trabalho de Jaime com a madeira e acabou encontrando um novo mundo na atuação. Aos oito anos participou da primeira peça de teatro na escola onde estudava, em Curitiba. “Eu achava legal poder sair de dentro da minha cabeça e ser algo que não era realmente eu. Comecei desde criança”, conta.

Entretanto, os primeiros desafios no mundo artístico não demoraram para aparecer. Quando era mais jovem, Piloni não sabia o que o incomodava, mas por algum motivo ele sentia medo e não conseguia realmente tentar uma carreira de ator. Aos 30 anos descobriu que a situação estava relacionada com o diagnóstico de dislexia e hiperatividade com déficit de atenção.

Pensando em como enfrentar desafios, o curitibano resolveu sair do Brasil. Primeiro foi para a Espanha, onde morou cerca de 12 anos e conseguiu a nacionalidade. Depois foi para Londres, onde se formou em Artes Cênicas e vive há sete anos. “Nunca tive coragem de realmente tentar. Fiz comerciais em Curitiba, mas logo desistia de continuar. Mas aqui no exterior resolvi enfrentar meus medos, meus desafios e comecei passo por passo”, relata.

E foi assim que Piloni começou a seguir os sonhos. Foi fazendo algumas participações em filmes e o mercado se tornou ainda mais promissor quando se formou, aos 40 anos. O ator tem orgulho de ter começado os trabalhos nessa idade. “Os 40 anos para mim foi quando minha vida virou. Foi quando eu falei que não precisava ter medo de tentar e do que os outros iriam falar. Para mim é um orgulho poder dizer que sou um ator”, afirma.

Fotos: arquivo pessoal.

Além da atuação em filmes, Piloni também faz performances com foco em problemas sociais, como fome, pobre, pessoas em situação de rua e refugiados. Em um trabalho recente ganhou um prêmio pela performance de imigrantes que morrem afogados ao tentarem chegar em países da Europa.

Curitibano está no elenco de ‘A Noite das Bruxas’

O papel em ‘A Noite das Bruxas’ apareceu conforme as conexões que o curitibano foi fazendo. O longa é dirigido e estrelado por Kenneth Branagh que interpreta Hercule Poirot, o detetive mais famoso do mundo. Baseado em um dos livros de Agatha Christie, o filme contra a história do detetive aposentado.

Para curtir a folga, ele se muda para Veneza, na Itália. Mas a tranquilidade não dura muito: um crime acontece na cidade e Poirot é chamado para desvendar o caso. Em ‘A Noite das Bruxas’, o ator curitibano interpreta Vincenzo di Stefano, um italiano que pede ajuda do detetive para solucionar um mistério.

“Tive a oportunidade de contracenar e aprender com muitos atores bons. E isso não tem preço”, conta Piloni.

O paranaense relata que passou dez dias gravando em Veneza e que foi a realização de um sonho. “Uma pessoa de 40 anos que saiu do bairro Uberaba, para mim é uma vitória imensa chegar e ter conseguido isso. É uma vitória pessoal e que também pode incentivar as outras pessoas”.

Com um carinho muito grande pelo país e pela nacionalidade, Piloni não descarta voltar para o Brasil e começar a trabalhar na área que tanto gosta. “Para mim seria um sonho porque afinal é a casa da gente. E também poder passar a experiência para novas gerações, porque eu não desisti, independente da minha idade”, diz.

O brasileiro também fez uma participação no filme ‘As Nadadoras’, disponível na Netflix.

Ator fala sobre rotina de filmagem de filmes

Uma profissão que desperta curiosidade em muitas pessoas, o ator conta como é a rotina de filmagem. “A gente acorda muito cedo e fica dentro do set por muitas horas. Mas quando gosta do que faz, não conta como trabalho, se torna divertido”, afirma.

Para a gravação de ‘A Noite das Bruxas’, o curitibano passou dez dias em Veneza. Ele revela que os atores ficavam em algumas casas e se deslocavam por meio de barcos, pois não há carros na cidade.

Sobre a ordem das cenas, Piloni explica que não existe uma sequência e, por isso, é fundamental estar preparado para tudo o que possa acontecer. “A gente recebe o script, ensaia e sabe o que vai fazer. No dia anterior recebemos uma folha do que será feito no outro dia”.

O artista conta a importância de retratar as cenas da forma mais real possível. “Quando trabalha com pessoas que estão há muito tempo nessa área se adquire muita experiência. Não é uma rotina fácil, mas é gratificante”, diz.

Alcançando e almejando novos sonhos aos 40 anos, Piloni declara que é importante sempre acreditar em si mesmo, ter fé e apoio. “Eu acho que nunca é tarde, independente da idade, nunca é tarde para conquistar os seus sonhos”.

Confira o trailer de ‘A Noite das Bruxas’: