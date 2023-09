Com uma pequena farmácia em Curitiba e um investimento de 3 mil dólares, o farmacêutico Miguel Krigsner começou a empresa de perfumaria “O Boticário”, em 1977, marca paranaense que se tornou uma das líderes do mercado no segmento. Com os primeiros produtos criados, as vendas “boca a boca” garantiram o sucesso da pequena farmácia que, hoje, tem uma operação internacional. Com presença em mais de 50 países, o primeiro país a receber o empreendimento foi Portugal.

Em 1979, a marca de perfumaria expandiu sendo inaugurada em uma loja no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. “A ideia do fundador era que os viajantes levassem os produtos produzidos no Paraná para outras partes do Brasil e do mundo”, contou Breno Cavour, diretor executivo de mercado internacional do Grupo Boticário.

A operação internacional da empresa de perfumaria começou em 1986 nas terras portuguesas. Lisboa, Portugal, foi a escolhida para dar início a internacionalização do grupo.

Atualmente, depois do Brasil, Portugal é o principal mercado da empresa. “O país continua sendo um mercado de extrema relevância para a operação internacional da empresa, contando com escritório institucional, 59 lojas físicas da marca O Boticário (monomarca líder de beleza no país) e quatro unidades de Quem Disse, Berenice?, além de contarem também com nossos e-commerces e venda direta”, revelou Cavour.

Na vanguarda em inovação e tecnologia, a empresa de perfumaria investe em soluções para o futuro da beleza fora do Brasil. “Em Portugal, um dos maiores polos de tecnologia do mundo, fizemos um movimento inédito: internacionalizar a área de tecnologia e inovação do Grupo a partir do lançamento do nosso primeiro hub tech em Lisboa”, explicou o diretor executivo de mercado internacional.

Segundo ele, o objetivo principal foi atrair residentes para contratação e, com isso, potenciar o desenvolvimento de soluções digitais e tecnológicas para o negócio como um todo.

Cavour destacou que a ambição da empresa é continuar avançando na internacionalização do grupo. Hoje, a empresa está presente em mais de 50 países, com lojas físicas das marcas, como em Portugal, Japão, Angola, Bolívia e Estados Unidos. O grupo também tem três escritórios fora do Brasil em Portugal, Colômbia e Estados Unidos.

“Nosso time de Pesquisa & Desenvolvimento segue investindo fortemente no lançamento de novos produtos a partir de insumos nacionais e internacionais com o objetivo de atender aos desejos e necessidades dos consumidores para que sigamos transformando o mundo por meio da beleza”, complementou Cavour.

