Curitiba ganha novo hospital 100% SUS dedicado a atender mulheres

A antiga maternidade do Hospital Victor Ferreira do Amaral está em reforma e terá o atendimento voltado para a atenção da saúde da mulher. Com ambiente humanizado, o espaço vai promover o cuidado e a prevenção de doenças, além de atendimento integral e especializado, totalmente custeado pelo SUS.

A assistência às gestantes foi direcionada ao Hospital de Clínicas, uma realocação que ocorreu durante a pandemia e apontou que o antigo espaço dentro do Hospital Victor Ferreira do Amaral poderia ter uma nova finalidade.

De acordo com os últimos dados do IBGE, apesar da taxa de natalidade estar em queda, a população feminina estimada é de 5,3 milhões de mulheres na capital paranaense. Tendo em vista esses números, somando a isso a disponibilidade de um espaço, foi identificada a possibilidade de um atendimento direcionado, diminuindo as filas de espera em outros hospitais, como o HC, que tem uma alta demanda de consultas e exames.

O novo espaço terá uma equipe multiprofissional para o acolhimento de mulheres nos diferentes segmentos ambulatoriais, oferecendo consultas, exames e cirurgias de pequeno e médio portes na modalidade hospital dia, em que a permanência máxima é de 12 horas, além de atendimento de orientação focado em prevenção e promoção para hábitos e estilo de vida saudáveis.

Além das subespecialidades em ginecologia oferecidas no novo centro, as pacientes terão acesso a exames como prolapso vaginal, colposcopia e prevenção e detecção do câncer de colo de útero que é o terceiro tipo de câncer que mais atinge as mulheres.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, somente em 2022 foram identificados mais de 17 mil novos casos de câncer de colo de útero no Brasil, um aumento de 7% em relação ao último levantamento.

O centro hospitalar terá 4 salas destinadas às cirurgias e capacidade para atender 300 procedimentos, com expectativa de oferecer cerca de 2.500 consultas mensais.

Campanha Fortalecendo Laços

A Associação dos Amigos do HC, em apoio ao Complexo Hospital de Clínicas, iniciou uma campanha que tem como meta a arrecadação de R$2 milhões para a conclusão da obra do novo centro hospitalar. O apoio da sociedade vai ajudar a acelerar a conclusão do projeto e as doações podem ser feitas através de cartão de crédito ou débito, boleto, pix e depósito bancário.

>>> Para doar, basta acessar o site https://campanha.amigosdohc.org.br/fortalecendo-lacos e escolher a forma e o valor da contribuição.

