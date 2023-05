Com investimento de quase R$ 5 milhões e criação de 70 empregos diretos e indiretos, o HiperZoo será a primeira loja de atacado voltada ao mundo pet em todo o Paraná, lançando em junho a marca HiperZoo Pet Atacado.

LEIA MAIS – Felino raro selvagem em risco de extinção é visto no Paraná em reserva da Mata Atlântica

Com mais de 2 mil metros quadrados, a megastore do bairro Parolin ganhou uma reforma, incremento de 50% no estoque, um novo modelo de precificação e, agora, passa a atender também nessa modalidade, seguindo o movimento dos atacadistas do setor alimentício.

Foto: Divulgação/HiperZoo

O foco da empreitada é pequenos e micro comerciantes e a marca prepara condições comerciais diferenciadas para esse público a partir de 1º de junho, quando ocorre a mudança.

A rede, que conta com seis lojas e previsão de abertura da sétima ainda este ano, todas na capital paranaense, prevê um crescimento para 2023 na ordem de 86%. A nova proposta conta com um estoque com mais de 30 mil itens diferentes, de diversas categorias, como alimentação, higiene e limpeza, farmácia veterinária, boutique, acessórios, entre outros – além de atendimento especializado nos vários segmentos de atuação da marca, como banho e tosa, pet wash (local onde o próprio tutor pode banhar o seu pet), consultório veterinário e café pet friendly.

LEIA AINDA – Novo atacadista vai inaugurar loja na região metropolitana de Curitiba

Segundo a sócia-diretora do HiperZoo, Patricia Maeoka, ao contrário do que aconteceu em outros setores, o mercado pet teve um aumento no consumo durante a pandemia e a humanização dos pets também é positiva para o segmento.

“Cada vez mais, as pessoas buscam um único lugar que atenda às necessidades dos pets, que já se tornaram membros da família. Antes, um mesmo cliente precisava frequentar quatro locais diferentes para isso, mas hoje a tendência é que o consumidor consiga resolver tudo em um único lugar, poupando tempo e buscando uma experiência sem pagar a mais por isso”, ressalta a empresária.

VIU ESSA? Lotofacil 2824 milionária premia apostas de Curitiba; Veja o resultado!

Além do crescimento do consumo, a ideia de mudança veio depois de uma pesquisa interna em que foi possível identificar a dificuldade dos pequenos comerciantes de bairro. “No atacado, teremos condições comerciais e produtos diferenciados para atender a toda a capital e região metropolitana, além de algumas cidades do interior e litoral. Nosso objetivo é chegar aos comerciantes do setor oferecendo melhores condições comerciais e prazo de pagamento, sem valor mínimo de compra”, completa Maeoka.

Segundo dados do DataHub 2022, o Paraná é um dos cinco maiores mercados no segmento pet do Brasil, com concentração de 7% das empresas de todo o país nesse setor. A mesma pesquisa mostra que, atualmente, existem mais de 110 mil empresas e microempresas nesse mercado, representadas por pet shops, banho e tosa, adestradores e creches, de Norte a Sul do Brasil. Só em Curitiba são 2.170 lojas – número que só vem crescendo nos últimos anos, segundo o estudo.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!