A cidade de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, ganhará um novo Max Atacadista. A bandeira de atacarejo do Grupo Muffato tem objetivo vender mais barato, com preços de atacado direto ao consumidor final. O novo atacarejo pode gerar cerca de 300 vagas de empregos. Além da nova loja, o Grupo Muffato também deve inaugurar em breve um mega shopping a céu aberto em Curitiba com supermercado. Veja fotos do novo Max Atacadista a seguir!

De acordo com o Grupo Muffato, o layout promete ser moderno e inovador, seguindo o padrão de atacarejo completo, com previsão de gerar mais de 300 postos de trabalho, entre empregos diretos e indiretos. As contratações e treinamento de novos colaboradores começam em breve e os interessados já podem fazer o cadastro no site https://grupomuffatovagas.gupy.io/. A previsão de inauguração é para último trimestre de 2023.

O empreendimento tem acesso privilegiado, pela rua Padre Natal Pigato, 362, bem perto da avenida Arlindo Chemim. O prédio terá mais de 15 mil m² de área construída, com amplo estacionamento coberto, e é a primeira unidade do Grupo Muffato na cidade. Nesta terça-feira (30), o Grupo Muffato vai realizar uma reunião com o prefeito Maurício Roberto Rivabem, às 11h, na Sede do Poder Executivo de Campo Largo.

Conceito Muffato Malls

O novo Max Atacadista com conceito Muffato Malls será inagurado em Curitiba, no bairro Uberaba. A unidade, prevista para inaugurar em 2024, contará com uma alameda de serviços, com cafeteria e quiosques de produtos diversos.

O modelo, no conceito Muffato Malls, faz sucesso por trazer ganhos para clientes e parceiros, sejam empreendedores de marcas locais ou franquias. Os espaços já podem ser negociados com a equipe de do Muffato Malls. O contato para negociação de espaços na galeria é (45) 4009 5003 e imobiliario@grupomuffato.com.br.

Segundo o diretor do grupo Eduardo Muffato, chegar a Campo Largo é motivo de grande alegria, ampliando a atuação do Grupo Muffato na Região Metropolitana de Curitiba e propiciando geração de emprego e renda. “A presença do Max já está trazendo impactos positivos para a cidade. Quando estiver em operação vai agregar também um modelo que proporciona economia às famílias, estimulando um ecossistema em que todos ganham”, revela.

O prefeito Maurício Rivabem destaca os ganhos para a cidade. “Só temos o que comemorar com a vinda de uma loja do Grupo Muffato, uma empresa 100% paranaense, para Campo Largo. Já na fase da obra, a cidade se movimenta no setor imobiliário e na construção civil. Depois, a população ainda vai ganhar com a geração de empregos. A nossa gestão sempre buscou deixar o município melhor para atrair grandes empresas como o Max Atacadista do Grupo Muffato”, comemora.

