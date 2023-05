A região metropolitana de Curitiba vai ganhar a sua primeira unidade Cassol Centerlar, a primeira fora de Curitiba, ainda neste ano de 2023. A nova loja está sendo construída na cidade de Colombo, seguindo os planos de expansão e fortalecimento da marca no Paraná. Veja fotos da obra a seguir!

O investimento será de R$ 10 milhões e a unidade deverá gerar 30 empregos diretos e 50 indiretos. Com uma área superior a 2 mil metros quadrados de área total, a nova loja chega com a proposta de oferecer o que o cliente precisa para construir, reformar e decorar no mesmo lugar. Os consumidores vão encontrar produtos de banho e cozinha, casa e decoração, construção, eletro, iluminação, revestimento e sacada & jardim.

A nova loja disponibilizará 60 vagas de estacionamento, entrega expressa e retirada de produtos comprados no site, televendas ou WhatsApp, além de benefícios para empresas, construtoras e condomínios, com atendimento especializado e pagamento facilitado no Cartão Cassol em até 30x.

Quando inaugura?

De acordo com a empresa, as obras iniciaram neste mês de maio no bairro Guarani, às margens da BR-476, Estrada da Ribeira, que liga Colombo à Curitiba e Bocaiúva do Sul. A inauguração está programada para agosto deste ano.

A Cassol é uma empresa catarinense que nasceu à partir da madeireira Cassol em 1958. Em 1967 foi inaugurada a primeira loja da marca. Após 25 anos, em 1992, a Cassol inaugura a sua primeira loja em Curitiba, no bairro Santa Cândida. Em Curitiba, a marca conta com quatro lojas e um centro de distribuição.

Foto: Rodrigo Cunha/Tribuna do Paraná

