As inscrições do concurso público aberto pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) para o preenchimento de 61 vagas podem ser realizadas até às 14h do dia 31 de maio. As vagas estão distribuídas nas macrorregiões onde a universidade possui unidades. A taxa de inscrição é de R$ 150,00 para os cargos de nível médio e de R$ 200,00 para os de nível superior, e pode ser paga até o dia 1º de junho.

No total das 61 vagas (veja lista abaixo), 47 são para cargos de nível médio e 14 para nível superior. As inscrições devem ser feitas pelo site do Núcleo de Concursos da UFPR (NC/UFPR).

Para os cargos de nível médio, a remuneração inicial é de R$ 2.446,96. Para a maioria das vagas, exige-se ensino médio profissionalizante na área respectiva ou ensino médio regular mais curso técnico na área. Para os cargos de nível superior, a remuneração inicial é de R$ 4.180,66.

Conforme previsto em lei, 20% das vagas são reservadas para candidatos pretos e pardos. Também há reserva de vagas para pessoas com deficiência.

Tem prova?

Todos os candidatos inscritos farão a prova objetiva no dia 30 de julho. Para os cargos de Técnico de Laboratório (Análises Clínicas, Biologia, Físico, Industrial e Química) haverá também prova prática, no período de 11 a 15 de setembro. Para o cargo de Médico Ginecologista, haverá prova de títulos no período de 5 a 11 de setembro. A carga horária para todos os cargos é de 40 horas semanais.

Cargos, vagas e cidades

Fonte: Comunicação NC/UFPR

