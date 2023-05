Dez apostas de Curitiba ficaram no quase no concurso 2824 da Lotofácil, realizado na segunda-feira (29), em São Paulo. Os bilhetes na capital tiveram 14 acertos.

Resultado da Lotofácil 2824: 01-02-05-07-09-12-13-14-15-16-20-21-22-24-25.

A maioria das apostas de Curitiba irão receber R$ 1323,70 de 15 números apostados. O maior valor é de R$ 5.294,80 de alguém que apostou 18 números, ou seja, gastou mais pelo bilhete. ( ver locais dos bilhetes )

O próximo concurso da Lotofácil volta a ser sorteado nesta terça-feira (30). O prêmio estimado é de R$ 1,7 milhão.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR CASSINO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.323,70 CURITIBA/PR DALPIZZOL LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.323,70 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$1.323,70 CURITIBA/PR LOTERIAS LARGO DA ORDEM 15 Não Simples 1 R$1.323,70 CURITIBA/PR LOTERIAS SOL NASCENTE 18 Não Simples 1 R$5.294,80 CURITIBA/PR LOTERICA A HORA DA FORTUNA LTDA ME 15 Não Simples 1 R$1.323,70 CURITIBA/PR PINHEIRAO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.323,70 CURITIBA/PR SANTA QUITERIA LOTERIAS 16 Não Bolão 3 R$2.647,38 CURITIBA/PR SHOW DA SORTE LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.323,70 CURITIBA/PR TIDIO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.323,70

Como jogar no próximo sorteio da Lotofácil?

Pode fazer a aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas e no site oficial da Caixa. Ou seja, é possível registrar o seu jogo até às 19h do dia do sorteio. São 25 números disponíveis, e as apostas são feitas em jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta agora custa R$ 3, enquanto a mais cara chega a mais de R$ 46,5 mil. Também é possível usar a “surpresinha” para o sistema escolher os números.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!