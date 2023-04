Curitiba faz campanha para população destinar IR para projetos sociais

Quem passou pela Rua XV de Novembro, próximo à Praça Osório, nesta sexta-feira (14), teve a oportunidade de receber informações sobre a possibilidade de destinar parte do Imposto de Renda para instituições e projetos sociais de Curitiba. Até o dia 31 de maio, pessoas físicas que declaram o IR no modelo completo podem doar até 3% do imposto devido para custear projetos que atendem crianças, adolescentes e idosos no município, percentual que pode chegar a 6% ao longo do ano.

Durante o dia, voluntários se revezaram para conversar com a população e fazer a sensibilização sobre a importância da destinação, além de informar sobre como o processo é simples e não custa nada.

Profissionais contábeis, inspetores fiscais do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRCPR), servidores da Fundação de Ação Social (FAS) e representantes dos conselhos municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comtiba) e dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) participaram da ação chamada Doa Curitiba.

Integrantes de instituições habilitadas a receber recursos destinados pelos contribuintes aproveitaram para apresentar o trabalho que desenvolvem com crianças, adolescentes e idosos da cidade.

A ação foi promovida pelo CRCPR e pela FAS, com o apoio da Receita Federal, da Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná (Fecopar), do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do Paraná (Sescap-PR), do Instituto Paranaense da Mulher Contabilista (IPMCont) e do Sindicato dos Contabilistas de Curitiba e Região (Sicontiba).

Fundos municipais

A presidente do CMDPI, Roberta Cristina Pivatto Borges, explicou que todos os recursos destinados pelos contribuintes são direcionados para o Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente (FMCA) e para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FMPI) e depois podem ser usados para custear serviços e projetos voltadas para esses públicos. Todos os projetos de captação de recursos dependem de aprovação do Comtiba e do CMDPI.

“Quando os recursos vão para esses fundos, eles acabam se transformando em ações para garantia de direitos de crianças, adolescentes e pessoas idosas dentro do próprio município, o que beneficia a população local”, destacou.

Potencial

O coordenador da Comissão CRCPR Voluntário, Francisco Savi, disse que o Paraná é um dos Estados em que os contribuintes mais destinam IR para projetos sociais, mas o valor arrecadado representa apenas 5% do potencial existente.

“Precisamos melhorar o aproveitamento do potencial de destinação no nosso Estado. Poderíamos aproveitar mais de R$ 500 milhões para esses projetos e entidades, no entanto, historicamente, apenas 5% desse potencial vêm sendo destinados pelos contribuintes paranaenses”, explicou Francisco.

Curitiba está em primeiro lugar no país em arrecadação de recursos destinados pelos contribuintes para os fundos municipais da Criança e Adolescente e da Pessoa Idosa. Em 2021, a capital recebeu 4.781 destinações que resultaram em mais de R$ 6 milhões arrecadados, à frente de São Paulo, com 1.868 destinações que somaram R$ 2,8 milhões.

“Curitiba e o Paraná são líderes na arrecadação, porém temos ainda um grande trabalho pela frente, já que os valores arrecadados são pequenos”, disse Francisco, que participou do evento ao lado do vice-presidente de Relações Sociais do CRCPR, Narciso Dóro Júnior.

