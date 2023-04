Dois homens foram presos em Curitiba pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) no momento em que aplicavam o golpe do presente. As prisões em flagrante dos suspeitos do crime de estelionato aconteceram na tarde de quinta-feira (13), no bairro Ahú. Com eles, os policiais aprenderam diversas máquinas de cartão. Este tipo de golpe já foi alvo de alerta do Procon-PR.

Máquinas de cartão e falsos presentes foram apreendidos com os suspeitos. Foto: Divulgação/PCPR

Como funciona o golpe

Neste golpe, segundo a polícia, os criminosos entram em contato com vítima, por ligação telefônica ou mensagem. No contato, eles informam que possuem um presente de uma loja para entregar, que normalmente são flores, chocolates ou produtos de beleza.

No momento da entrega, o entregador insiste que precisa de uma fotografia da vítima para confirmar a entrega. Com essa foto, os estelionatários conseguem liberar financiamentos de veículos ou empréstimos bancários.

