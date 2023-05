Moradores de Curitiba e Almirante Tamandaré, na região metropolitana, podem ficar sem água por conta de um problema operacional ocorrido nesta segunda-feira (22), no recalque do sistema Cachoeira, em Curitiba. Segundo a Sanepar, a manutenção deve ser concluída por volta das 18h e a previsão é de que o abastecimento seja normalizado durante a madrugada de terça-feira (23).

A falha afeta os bairros Cachoeira, em Curitiba e em Almirante Tamandaré. Nesta situação, a orientação da empresa é para que a população faça uso racional da água, restringindo o consumo para alimentação e higiene pessoal.

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

