BR-277 tem faixa interditada após tombamento de caminhão

A BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná, voltou a ter interdições por causa de acidentes, na manhã desta segunda-feira (22). Desta vez foi no sentido Paranaguá, após um caminhão carregado com soja tombar no km 40. O motorista não se feriu com a colisão no acostamento.

Na última sexta-feira a rodovia ficou horas interditada após uma colisão traseira envolvendo dois caminhões que pegaram fogo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição parcial nesta segunda-feira ocorre na segunda faixa, o que provoca lentidão no trecho.

Aumente o tempo de viagem!

Além de agentes da PRF, equipe do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) também estão no local para auxiliar motoristas. O tempo médio de viagem de Curitiba à Paranaguá é de 1h13, de acordo com o Centro de Operações Integradas do Paraná.

Carga de soja ficou toda espalhada na pista sentido Paranaguá. Fotos: Divulgação/PRF.

