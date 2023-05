Um acidente por volta das 5h da manhã desta sexta-feira (19) deixou o quilômetro 42,5 da BR-277, em Morretes, litoral do Paraná, interditado por mais de oito horas. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Dnit e Corpo de Bombeiros passaram a manhã controlando as chamas do acidente e limpando a via para que os veículos pudessem seguir viagem. Ninguém ficou ferido.

O acidente ocorreu no fim da madrugada, quando dois caminhões bateram e pegaram fogo no sentido Curitiba. Com isso, as pistas dos dois sentidos foram interditadas imediatamente, gerando um congestionamento que superava os 23 quilômetros em ambos os sentidos até a hora da liberação das vias, às 13h30.

Segundo os Bombeiros, foram liberadas duas pistas sentido Litoral e uma pista sentido Curitiba. O acidente ocorreu na pista sentido capital.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!