BR-277 interditada após caminhões pegarem fogo em acidente

Um acidente no quilômetro 42,5 da BR-277, em Morretes, litoral do Paraná, deixa a rodovia interditada desde as 5h da manhã desta sexta-feira (19). Dois caminhões pegam fogo após uma colisão traseira no sentido Curitiba da estrada. Os dois sentidos ficaram interditados.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sentido Litoral deve ser liberado em breve, já o sentido Curitiba ainda deve demorar por conta da necessidade de limpeza da via.

Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido na colisão seguida de incêndio.

Foto: Divulgação/ PRF.

Repeteco?

Na noite de quarta-feira um acidente semelhante bloqueou o trecho da BR-376, que liga Curitiba ao litoral de Santa Catarina. Na ocasião, um caminhão pegou fogo e deixou a via interditada por horas.

Veja que incrível

