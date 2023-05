Um acidente envolvendo um caminhão bitrem deixou a BR-376, na altura do quilômetro 671, em Tijucas do Sul, completamente interditada por várias horas, entre a noite de quarta-feira (17) e madrugada de quinta-feira (18). As pistas foram liberadas apenas na madrugada.

Era perto das 23h quando equipe da Polícia Rodoviária Federal recebeu informações da Autopista Litoral Sul sobre o acidente com incêndio de incêndio de caminhão bitrem do tipo tranque.

Imediatamente a rodovia foi interditada sentido sul, em frente a unidade operacional e foi solicitado que a Autopista realizasse o mesmo procedimento no pedágio de Garuva, em Santa Catarina, sentido norte.

Foi determinado ainda, que os veículos mais próximos do acidente fossem desocupados e que as pessoas se afastassem do local. Segundo a PRF, bombeiros de Garuva chegaram no cenário do acidente aproximadamente às 23h35 e nesse momento trabalham para controlar as chamas.

