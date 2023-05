Câmeras acopladas no uniforme de policiais rodoviários federais flagraram, na última sexta-feira (20), momentos de tensão durante o salvamento de um bebê que estava engasgado na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Dentro da viatura, a caminho de um hospital, os policiais conseguiram salvar a criança durante o percurso. O bebê, um menino de um ano, estava engasgado com o próprio vômito.

“Imagens feitas por uma câmera acoplada no uniforme de um agente, mostram o policial, dentro da viatura a caminho do hospital, fazendo Manobra de Heimlich, com o bebê de bruços, para tentar desengasgá-lo”, relatou Fernando Cesar Oliveira, superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná.

Assim que o menino começa a chorar, o policial conversa com o bebê tranquilizando a situação.

Assista abaixo o vídeo com o emocionante resgate!

Veja que incrível

