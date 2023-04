Preparem os guarda-chuvas que a semana vai ser molhada em todo o Paraná. A capital fica fora do alerta somente no fim de semana, no sábado (15) e domingo (16) e, a partir de segunda-feira (17), a umidade chega por aqui também.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o volume acumulado deve variar entre 80 e 140 mm, em várias cidades, até quarta-feira (19). O sol volta a brilhar na quinta (20) e a boa notícia é que, para o feriado de Tiradentes (21), a previsão é de céu aberto e temperaturas amenas.

Em Curitiba

Na capital paranaense, segundo o Simepar este sábado deve ser de muitas nuvens, com temperatura máxima de 19ºC. No domingo, o tempo segue nublado com os termômetros variando entre 15ºC e 23ºC.

A chuva chega a Curitiba na segunda-feira, dia que teve ter variação de temperaturas entre 17ºC e 24ºC. Durante a semana, a máxima na cidade deve ser de 24ºC na segunda, já a temperatura mínima deve cair para 8ºC, na sexta-feira (21) de feriado.

