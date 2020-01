O calor e as pancadas de chuva devem marcar esta sexta-feira (31) em Curitiba. Segundo o Simepar, o último dia do mês não apresentará mudanças significativas do que já vem ocorrendo em dias anteriores. O sol deve aparecer pela manhã, mesmo entre nuvens, e há previsão de chuvas isoladas a partir do período da tarde. No Litoral também não deve haver mudanças. A previsão indica que o calor permanece nas praias e o risco de chuva é menor do que na capital. O risco amarelo de temporal segue existindo até às 22h nas duas regiões.

+Viu essa? Duplicação de trecho da Av. Rui Barbosa começa em breve!

Em Curitiba, as temperaturas previstas para esta sexta ficam entre 19° C e 28° C. É um tempo parecido com o dos últimos dias, com as pancadas de chuva e trovoadas podendo ocorrer já a partir das primeiras horas da tarde. Segundo o Simepar, a estabilização do comportamento do tempo pode ter relação com os eventos chuvosos em Minas Gerais. Mas não há possibilidade da chuva forte que cai por lá chegar ao Paraná.

“O fenômeno de Minas acaba afetando o Brasil inteiro. Até mesmo um fluxo de ar associado, que segure a umidade, pode interferir na estabilidade do clima na nossa região”, explicou o meteorologista Rodrigo Lins, do Simepar.

Vai dar praia?

Nas praias do Paraná, conforme a previsão do instituto meteorológico, o risco de chuva menor faz com que o calor seja elevado. Assim como na capital, há risco de pancadas de chuva mais fortes, porém bastante isoladas. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a Máxima prevista é de 32° C, com Mínima girando em torno dos 25° C.

Como fica o tempo no interior?

No Interior do Paraná, nesta sexta-feira, as chuvas com incidência de trovoadas ocorrem em todos os períodos do dia. Segundo o Simepar, as principais faixas atingidas serão a oeste, centro-oeste e sudoeste do Paraná. Nas demais áreas paranaenses, a instabilidade se intensifica a partir do final da manhã. Também há previsão para temporais.

O calor é que deve dar uma diminuída nessas áreas. Segundo o Simepar, em Guarapuava, Laranjeiras do Sul e Cascavel a Máxima prevista é de 25° C, com Mínima de 18° C.

Risco amarelo de temporal!

A cor amarela deste alerta é a segunda mais forte em uma lista de quatro cores, que vão do verde, segundo para o amarelo, laranja e vermelho, o mais forte.

O alerta prevê ‘perigo potencial’ e a possibilidade de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, além de ventos entre 40 e 60 km/h, queda de granizo, baixo risco de corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores. Lembrando que estas situações são previstas do alerta amarelo.