Começa nos próximo dias a de duplicação e revitalização do trecho norte da Avenida Rui Barbosa, em São José dos Pinhais, uma das vias mais importantes de acesso ao Aeroporto Afonso Pena e à BR-277 sentido litoral. Quarta-feira (29), o governador Ratinho Jr e o prefeito Toninho Fenelon assinaram a ordem de serviço da obra na via, uma das principais da região metropolitana, ligando São José dos Pinhais a Piraquara.

A obra será no trecho da Rui Barbosa posterior à trincheira da BR-277, sentido Piraquara e a previsão é de que dure um ano. O trecho onde vai ser feita a reforma ainda é de paralelepípedo.

O custo da duplicação e revitalização é de R$ 27 milhões – o governo do estado vai custear R$ 19 milhões e a prefeitura banca os outros R$ 8 milhões. A obra vai beneficiar moradores dos bairros Guatupê, Ipê e Afonso Pena, além de facilitar o acesso ao aeroporto, à BR-277, ao complexo industrial da Renault, além do litoral do Paraná, incluindo o Porto de Paranaguá, em como as ligações com Curitiba, Pinhais e Piraquara.

As máquinas deveriam ter começado a trabalhar nesta quinta-feira (30). Entretanto, o mau tempo impediu o início da obra, que deve começar sexta-feira (31) ou segunda-feira (3), se o tempo permitir.

“É a intervenção urbana mais esperada de São José dos Pinhais. Vai melhorar a mobilidade, fazendo com que as pessoas fiquem menos tempo no trânsito”, afirma o prefeito Fenelon. “Quem circula no entorno da BR-277 vai ganhar agilidade e qualidade”, completa.