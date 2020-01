A mulher de 23 anos que estava internada no Hospital de Clínicas (HC) com suspeita de coronavírus recebeu alta na tarde de quarta-feira (29). Dos três casos suspeitos no Paraná, nenhum se confirmou.

Não há nenhum caso da doença no Brasil. O surto do novo coronavírus já registrou mais de 7,7 mil casos apenas na China, onde 170 pessoas morreram por causa do vírus, que já chegou a outros 18 países. Os dados são da manhã desta quinta-feira (30).

Moradora de Curitiba, a paciente esteve na China no começo de janeiro e no retorno apresentou sintomas da doença, como tosse e dificuldade respiratória. A jovem procurou terça-feira (28) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Boqueirão e logo foi transferida ao HC.

No hospital, ela passou por exames mais complexos e foi colocada em uma área de isolamento para internação e avaliação. Com os resultados dos exames definidos e a exclusão para o coronavírus, a mulher foi liberada para seguir o tratamento em casa.

Os outros caso descartados no Paraná foram de um homem que procurou o Hospital Santa Cruz também na terça-feira e do tripulante de um navio chinês no Porto de Paranaguá que não chegou a ser internado.

