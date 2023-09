Curitiba vai distribuir cinco mil mudas de árvores nesta quinta-feira (21), em celebração ao Dia da Árvore. A entrega gratuita será feita nas 10 Administrações Regionais da capital. Entre as espécies, estarão disponíveis mudas de cássia, saboeiro, araçá, ingá, jabuticaba, dedaleiro, ipê-rosa, pau-ferro, açoita-cavalo, escova-de-garrafa e pitanga – todas produzidas no Horto Municipal da Barreirinha.

LEIA MAIS – TECPUC anuncia fechamento de cursos e demissão de professores: “estão deixando nossos filhos na rua”

Nesta quinta, a maioria das distribuições das mudas vai começar às 9h. Na Regional Matriz, as entregas para a população começarão às 10h e nas regionais Bairro Novo e Santa Felicidade, a partir das 14h. Veja todos os horários e endereços abaixo.

LEIA TAMBÉM – Exposição Van Gogh em Curitiba libera novas datas; Veja os valores!

Segundo a prefeitura, a ação faz parte do programa 100 mil árvores, que neste mês atingiu a marca de 410 mil árvores plantadas em Curitiba desde o início do projeto, em setembro de 2019.

Benefícios para o meio ambiente

Novas árvores na cidade trazem benefícios para o meio ambiente, como equilíbrio térmico e o sequestro de gases do efeito estufa da atmosfera, explica o diretor do Departamento de Arborização e Produção Vegetal, José Roberto Roloff.

VIU ESSA? Cursos de piloto de drone em Curitiba indicam caminho para profissão com salários atraentes

“Por isso, nossa política de ampliação dos plantios é grande aliada nas ações para mitigação e resiliência frente às mudanças climáticas. As árvores ainda promovem sombra e servem de abrigo à fauna silvestre”, afirmou Roloff.

Como plantar?

Em Curitiba, de acordo com a prefeitura, para o plantio em áreas privadas da cidade, não há restrição, mas em via pública e em unidades de conservação como parques, praças e jardinetes, além de autorização, é preciso seguir algumas regras.

O plantio das árvores deve levar em conta questões como a existência de fiação elétrica, largura das calçadas e outras características. Essas questões serão avaliadas no momento do preenchimento do cadastro para retirada para que seja possível indicar a melhor muda para os objetivos do cidadão.

O diretor de Arborização e Produção Vegetal, José Roberto Roloff, reforça sobre os cuidados com o plantio. “As pessoas que querem plantar em parques, praças ou em jardinetes precisam consultar o departamento de Parques e Praças, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e ver se é possível”, disse Roloff.

Dia da Árvore

O Dia da Árvore foi criado com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da preservação das árvores, e seu papel fundamental para a vida no planeta. A data foi escolhida para coincidir com a chegada da primavera no hemisfério Sul.

Onde pegar a sua muda

REGIONAL BOA VISTA – Av. Paraná 3.600 (a partir das 9h)

REGIONAL BOQUEIRÃO – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430 (a partir das 9h)

REGIONAL CAJURU – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 (a partir das 9h)

REGIONAL CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 (a partir das 9h)

REGIONAL PINHEIRINHO – Avenida Winston Churchill, 2.033 (a partir das 9h)

REGIONAL PORTÃO – Rua Carlos Klemtz, 1.700 (a partir das 9h)

REGIONAL TATUQUARA – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n (a partir das 9h)

REGIONAL MATRIZ – Praça Rui Barbosa – Centro (a partir das 10h)

REGIONAL BAIRRO NOVO – Rua Tijucas do Sul, 1.700 (a partir das 14h)

REGIONAL SANTA FELICIDADE – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 (a partir das 14h)

*A distribuição vai até o fim dos estoques

Você já viu essas??

EITA!!!! OVNI em Matinhos? Ufólogo analisa vídeo que chamou a atenção de muita gente! BARBARIDADE! Médica é morta durante tentativa de assalto no Paraná após jantar em família SÓ PROBLEMA!!! ‘Castelo’ no Centro de Curitiba é o terror da vizinhança: lixo, ratos e até fezes