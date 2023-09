Com estreia marcada para o dia 29 de setembro em Curitiba, no Shopping Estação, a exposição Van Gogh & Impressionistas já é um sucesso na capital paranaense com recorde de vendas antecipadas, já são mais de 65 mil ingressos vendidos. E quem ainda não conseguiu adquirir, pode comemorar pois acabam de ser liberadas novas datas, até o dia 05 de novembro.

O espetáculo utiliza efeitos e movimentos de videografismo em obras consagradas do pintor, levando arte, tecnologia e emoção com projeções 360º de alta definição e outras instalações em um incrível complexo com 1.600 m². Com muita arte e tecnologia, a exposição traz ao público de Curitiba e região uma emocionante viagem pelo genial universo do artista holandês, com direito a célebres obras, como autorretratos, A Noite Estrelada, Quarto em Arles, Girassóis, Amendoeira em Flor, dentre outras. Como bônus, a exposição oferece, ainda, uma incursão na obra de quatro artistas impressionistas e pós-impressionistas: Monet, Renoir, Gauguin e Cézanne.

Em um complexo de 1.600 m² que será instalado no estacionamento superior do Shopping Estação, a atração conta com labirinto instagramável, instalações artísticas retratando curiosidades sobre a vida dos artistas, café temático e loja de souvenirs, além do grandioso atelier imersivo com projeções de alta definição 360º em paredões, piso e cubo.

Sucesso em outras grandes cidades brasileiras, o espetáculo imersivo arrebata multidões usando sistema de superprocessamento e múltiplos projetores para apresentar as obras em releituras que misturam efeitos e movimentos a partir de recursos de videografismo de última geração. Além disso, a exibição conta com trilha sonora especial, baseada em grandes clássicos da música universal, que busca privilegiar o envolvimento e a emoção.

Van Gogh & Impressionistas se inspira em grandes atrações internacionais, como o Atelier des Lumières (Paris) – um dos precursores em exibições imersivas – e o Museu de Arte Digital (Tóquio), oferecendo ao visitante a sensação de estar dentro das obras de arte de Van Gogh e outros grandes artistas. Por isso, é um espaço ideal para contemplação e para fazer fotos e vídeos incríveis.

Os ingressos estão disponíveis para venda online no site da produtora www.lightland.com.br e, em breve, também em bilheteria presencial no Shopping Estação.

Serviço

Van Gogh & Impressionistas

Local: Shopping Estação – Av. Sete de Setembro, 2775 – Rebouças (estacionamento superior, piso G11, acesso azul)

Data: a partir de 29 de setembro, em curta temporada

Dias de funcionamento: diariamente, exceto às terças-feiras

Horário: Segunda a sábado: das 10h às 22h (último horário de entrada às 21h)

Domingos e feriados: das 11h às 22h (último horário de entrada às 21h)

Quanto custa a exposição Van Gogh em Curitiba?

Segunda a sexta – Diurno: R$70 inteira / R$35 meia-entrada;

Segunda a sexta – Noturno: R$90 inteira / R$45 meia-entrada;

Final de semana e feriados: R$110 inteira / R$55 meia-entrada;

Meia-entrada: para segmentos previstos em lei, mediante apresentação de comprovação na entrada: estudantes; jovens com idade entre 15 e 29 anos que possuam Carteira de Identidade Jovem; professores das redes pública e privada; pessoa com deficiência e seu acompanhante, se necessário; pessoa com 60 anos ou mais; doadores de sangue e medula e outras hipóteses previstas em legislação local. Gratuito para crianças até 4 anos. Pacote para grupos escolares: consulte preços especiais.

