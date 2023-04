Pessoas com comorbidades (veja a listra abaixo) já podem receber nesta segunda-feira (10) a vacina bivalente contra covid-19 e a vacina contra a gripe, em Curitiba. Segundo a prefeitura, são esperados 76 mil convocados deste grupo: pessoas com comorbidades de 6 a 59 anos para a vacinação contra a gripe e pessoas de 12 a 59 anos com comorbidades para a vacina bivalente contra a covid-19.

As duas vacinas (contra a gripe e contra a covid-19) podem ser aplicadas juntas. Não há necessidade de intervalo entre elas. Os imunizantes estarão disponíveis em 107 unidades de saúde. Confira aqui os horários de funcionamento e endereços.

Como se vacinar contra covid e gripe?

Pessoas com comorbidade já acompanhadas pelo SUS Curitibano ou vacinadas anteriormente como parte deste grupo não precisarão apresentar comprovação da condição.

Pacientes que ainda não tenham sido vacinados como parte do grupo de pessoas com comorbidade devem apresentar alguma documentação que comprove a condição (veja mais detalhes abaixo). Para se vacinar, além de ser morador de Curitiba, é preciso apresentar documento de identificação com foto.

O que é considerado comorbidade?

São consideradas comorbidades, de acordo com Programa Nacional de Imunização (PNI), pessoas com:

Diabetes

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2, com lesão em órgão-alvo

Insuficiência cardíaca

Cor-pulmonal e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardiopatias

Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênita no adulto

Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

Doenças neurológicas crônicas e distrofias musculares

Doença renal crônica

Hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves

Obesidade mórbida

Síndrome de down e outras síndromes genéticas

Doença hepática crônica

Vacina contra a gripe

A vacina contra a gripe oferecida pelo SUS é trivalente e protege contra a cepa da influenza B, influenza A H1N1 e influenza A H3N2 (que causou o surto mais recente de gripe no último ano). A vacina é contraindicada para menores de 6 meses e para pessoas que tiveram reação anafilática grave em doses anteriores.