Cunhado de criança de três anos é condenado a 36 anos por estupro na RMC

Um homem de Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba, foi condenado a 36 anos, 10 meses e 5 dias de prisão pela prática de diversos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. De acordo com a 5ª Promotoria de Justiça, o homem foi acusado de estupro de vulnerável, armazenamento de conteúdo pornográfico infantil e por ter filmado e registrado cena de sexo com criança. A sentença foi expedida na quarta-feira (17).

De acordo com as investigações sobre o caso, o réu – agora condenado – teria praticado e filmado, reiteradas vezes, ato libidinoso contra uma criança de apenas três anos de idade com quem mantinha relação doméstica e de coabitação – ele era cunhado e padrinho da vítima. Além disso, ele teria armazenado em aplicativo vinculado ao seu endereço de e-mail e número de celular vídeos e fotos (1.431 no total) de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Os fatos teriam ocorrido entre 25 de novembro de 2019 e 1º de junho de 2023. Os crimes estão previstos no Código Penal (artigo 217-A) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 240 e 241-B).

O acusado está preso desde julho de 2023 e iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Por envolver criança e adolescente, o processo tramita em sigilo.

