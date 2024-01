Gangue do Rolex! Homem é preso em Curitiba por roubo de relógios de luxo

Um homem foi preso em flagrante por roubo de relógios de luxo, na manhã desta sexta-feira (19), no bairro Batel, em Curitiba, pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). A prisão também contou com a atuação de policiais da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

Segundo a Polícia Civil, a ação foi realizada após policiais receberem informações sobre um roubo ocorrido no bairro Campina do Siqueira. De imediato, equipes policiais se deslocaram até o local e abordaram o indivíduo no Batel.

A motocicleta utilizada na ação criminosa, conforme apurado inicialmente pela PCPR, seria a mesma usada em outro roubo, praticado na última terça-feira (16).

Para a delegacia

O homem e a arma apreendida foram encaminhados à Delegacia de Furtos e Roubos da PCPR, em Curitiba, para as medidas cabíveis. Mais informações sobre o caso serão repassadas na tarde desta sexta-feira, pelo delegado da PCPR João Marcelo Chagas.

