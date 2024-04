O buraco que interditou uma das pistas da BR-277, em Curitiba, em dezembro do ano passado, e que foi fechado em fevereiro, voltou a apresentar rachaduras, nesta segunda-feira (08). A falha na pista está localizada no km 98, sentido Curitiba, região do bairro Orleans e leva risco aos motoristas que trafegam na região; Há uma obra no local com bloqueio de uma das faixas, o que gera grande congestionamento no trecho sentido Curitiba.

Equipes da concessionária Via Araucária, responsável pelo trecho, estão no local para arrumar o problema nesta terça-feira (09). Funcionários escavaram todo o acostamento e parte da faixa da direita, interditando parte da via com cones.

“A Via Araucária informa que tem realizado intervenções corretivas na BR-277, na altura do km 98, em Curitiba, para resguardar a segurança dos usuários que trafegam pela via. A concessionária enfatiza ainda que trabalha em conjunto com os técnicos da Prefeitura de Curitiba, pois há uma interface com a macrodrenagem urbana, para buscar uma solução efetiva para tratar desta erosão”, informou via nota a concessionária.

Veja abaixo imagens de fevereiro de 2024 do local:

Em dezembro, quando a rodovia era gerenciada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), um carro avançou pelo buraco e estourou os pneus.

