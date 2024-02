O novo capítulo da novela “O Buraco da 277” teve mais um capítulo na manhã desta segunda-feira (26). Há mais de dois meses, um buraco na altura do km 98 da BR-277, na região do bairro Orleans, em Curitiba, tem causado transtornos para os motoristas que precisam passar pelo local.

Na manhã desta segunda-feira o buraco abriu novamente e levou risco aos motoristas. Um flagra feito pelo perfil Grupo BR-277 mostra o momento em que um carro passou pela cratera e estourou os pneus.

A cratera surgiu no dia 11 de dezembro no acostamento da BR-277 e ainda não foi fechada totalmente pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). No último dia 22 a Tribuna mostrou o problema e cobrou responsáveis pelo local.

Desde quando o problema começou, o trecho foi sinalizado com cones e faixas, mas imagens desta segunda mostram o perigo do buraco que avança para outra faixa da rodovia. Galhos foram colocados para avisar os motoristas do problema.

“Já estamos no final de fevereiro. O questionamento é: precisa de dois meses para identificar o motivo e tampar o buraco?”, disse na semana recentemente para a Tribuna Mauricio Lacerda, que passa sempre na região.

Imagem feita no dia 22 mostra o local isolado, antes de a cratera reabrir novamente Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

E aí DNIT?

A reportagem pediu uma posição do Dnit sobre este problema. Segundo o órgão, uma a equipe de manutenção já foi acionada para a realização dos serviços de manutenção e sinalização do local. A autarquia esclarece ainda que o trecho será entregue para concessão a partir de março.

No começo da tarde desta segunda-feira equipes do DNIT e da Polícia Rodoviária Federal foram ao local para sinalizar o buraco.

PRF isolou o local no começo da tarde desta segunda-feira. Foto: Divulgação/PRF.

