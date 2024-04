A Polícia Militar do Paraná começou os testes de 300 body cameras (câmeras acopladas aos policiais militares) em oito cidades do Paraná. Além de Curitiba, os testes ocorrem em Cascavel, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Colombo e Paranaguá.

Segundo a Polícia Militar os 300 conjuntos de equipamentos foram distribuídos para a capital e interior do estado após um investimento de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) mensais, totalizando o valor anual de R$1.008.000,00 (um milhão e oito mil Reais).

Cada câmera corporal possui autonomia de 12 horas contínuas de gravação, produzindo imagens a uma resolução de 720p. As câmeras iniciam o processo de gravação imediatamente após serem removidas da estação de armazenamento e carregamento, no início do serviço da equipe policial, restando ao operador apenas o acionamento do botão frontal de áudio em ocorrências ou quaisquer situações de interesse público.

Os arquivos produzidos são exportados para um software de gestão em nuvem, gerando os registros de maneira automática no momento em que o dispositivo é colocado na base de carregamento, não havendo nenhuma atuação do policial militar no funcionamento do equipamento, com a plena preservação das imagens registradas, para utilização nos termos previstos em lei.

