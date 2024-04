A Dr. Peanut, marca paranaense de pasta de amendoim gourmet, está projetando faturar R$ 170 milhões em 2024, com a produção de mais de 20 milhões de unidades anuais na fábrica na Cidade Industrial de Curitiba.

A partir deste mês, toda a produção da marca passa a ser 100% zero lactose, aliada aos atributos zero adição de açúcar, sem glúten e com whey protein que já fazem parte da fórmula. Com a capacidade de 2 milhões de unidades produzidas ao mês na planta fabril de 5 mil metros quadrados, os 12 sabores diferentes entram na estratégia.

“Nós não estamos agregando a linha zero lactose. Estamos transformando todos os nossos sabores, porque estudamos e entendemos que essa é uma demanda do mercado que veio para ficar, tanto para quem tem de fato restrição alimentar, quanto para quem não tem. Quando falamos que somos audaciosos, é porque não existe meio termo. Acreditamos na estratégia e seguimos como o posicionamento de crescer em faturamento neste este ano”, comenta o fundador da Dr. Peanut, Lucas Castro.

De acordo com a pesquisa da Euromonitor o segmento de alimentos saudáveis atingiu R$ 100,2 bilhões em 2020 e a expectativa de crescimento é de 27% até 2025. Além disso, em se tratando de mercado de suplementos, a Euromonitor também revela que deve duplicar nos próximos quatro anos e o crescimento é atribuído a popularização do consumo por não atletas, incluindo idosos e quem busca um estilo de vida mais saudável.

As embalagens também foram reformuladas para comunicar o desejo de revolucionar a maneira como os consumidores se alimentam, agregando um estilo de vida saudável, saboroso e prazeroso, sem açúcar e zero lactose. Coloridos, com texturas inspiradas no movimento urbano e as imagens indulgentes, os 12 sabores envelopados são encontrados em mais de 10 mil pontos de venda, além dos marketplaces.

“A Dr. Peanut é muito mais que uma pasta de amendoim, é um estilo de vida saudável e prazeroso. Uma marca com espírito jovem que mostra que não é preciso abrir mão das coisas boas da vida para estar em forma e cuidar da saúde, podendo fazer parte da vida de toda a família, desde o café da manhã até a sobremesa. Trabalhamos com excelência para transmitir esses conceitos e para que sejam sempre lembrados em todos os momentos pelos clientes”, finaliza o CEO da Dr. Peanut, Rodrigo Cardoso.

