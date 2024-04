Vereadores aprovaram, durante discussão nesta terça-feira (08) na Câmara Municipal de Curitiba, a venda de um terreno público localizado no bairro Campina do Siqueira. Avaliado em R$ 595 mil, o lote tem 547,42 m² e fica na rua Saldanha Marinho, nas proximidades do cruzamento com a Rua João Kaviski.

Segundo a Câmara de Curitiba a operação imobiliária foi requisitada pelo Executivo, em resposta a um pedido dos vizinhos ao lote.

A concorrência pública para venda do terreno acontece 25 anos após a manifestação de interesse dos proprietários do lote vizinho, apresentada em 1999, quando eles reconheceram que sua obra avançou sobre um pedaço de área pública, buscando a Prefeitura de Curitiba para regularizar a situação (005.00067.2022).

Na véspera da votação, os líderes do governo e da oposição, Tico Kuzma (PSD) e Professora Josete (PT), discutiram o assunto, concordando que a operação imobiliária é necessária para a correção da situação. A proposta segue para sanção do Executivo e publicação no Diário Oficial do Município.

