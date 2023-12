Corpo encontrado em praia do Paraná é de mulher que desapareceu no Natal

Na manhã de terça-feira (26), uma equipe do Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de uma mulher de 48 anos na areia do Balneário Atami, pertencente ao município de Pontal do Paraná. A vítima, identificada pelas iniciais D.A. já estava morta quando foi localizada.

De acordo com informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, familiares da mulher informaram que ela estava desaparecida desde o Natal.

Segundo o relato dos parentes, a vítima havia saído para caminhar por volta das 21 horas do dia 25 de dezembro e, desde então, não havia retornado para casa.

Os bombeiros informaram que a situação ocorreu fora do horário de atendimento dos postos de guarda-vidas.

