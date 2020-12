Desde a suspensão do rodízio no abastecimento de água, na última terça-feira (22), o consumo de água em Curitiba e região metropolitana aumentou em 5%, segundo a Sanepar. A alta no consumo, porém, é normal nesta época do ano e é registrada pelo menos nos últimos dez anos, segundo a Sanepar. Nesta quinta-feira (24) o nível dos reservatórios que abastecem Curitiba e região era de 41,11%

+Leia mais! Deputado Galo usa R$ 343 mil de verba de ressarcimento pra pagar empresa de ex-esposa

Segundo Hudson José, diretor da Sanepar, mesmo assim é preciso reforçar para que as pessoas façam o uso racional da água. “Nós já registramos um aumento expressivo no consumo nos últimos dias e estamos caminhando para chegar aos 5% que é a média de crescimento histórico entre Natal e Ano Novo dos últimos dez anos registrados pela Sanepar”, disse ele, em entrevista ao Meio Dia Paraná, desta quinta-feira (24).

+Viu essa? PRF flagra ocupantes de carro de luxo com quase meio milhão em notas de R$ 100 e R$ 200 na BR-277

Segundo Hudson, são fatores que contribuem para essa alta. “Tínhamos um nível de reservação baixa, um aumento de consumo acima da média e uma capacidade de produção vai reestabelecendo aos poucos esse processo”, explicou. Para esta quinta-feira, não é prevista chuva significativa para a região de Curitiba.

A suspensão do rodízio segue pelo menos até o dia 3 de janeiro, mas pode ser alterado a qualquer momento dependendo do consumo e do nível dos reservatórios.

Rompimento afeta abastecimento no Água Verde

Um rompimento de rede na Rua Professor Assis Gonçalves, no Água Verde, deixa moradores do entorno sem água pelo menos até às 14h. Equipes trabalham no local para o reparo.