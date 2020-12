Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram dentro de uma bolsa feminina e de uma sacola a quantia de R$ 478.700,00 em espécie. A ocorrência ocorreu na manhã desta quarta-feira (23), na BR-277, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Viu essa? “Não fiz nada ilegal”, diz organizador de festa que teve dragão gigante em guindaste

Os agentes deram ordem de parada a um motorista que conduzia um VW Tiguan, próximo das 11h. No carro estavam ainda duas mulheres (esposa e filha do motorista) e um homem, marido da filha. Ao consultar a situação do veículo, os policiais verificaram que o automóvel estava com restrição de busca e apreensão. Ao realizar a vistoria, agentes encontraram dentro da bolsa da esposa do motorista e em uma sacola no porta-malas, a quantia de R$ 478.700,00 em espécie, na maioria notas de R$ 100,00 e R$ 200,00.

Diante da situação, os quatro ocupantes do veículo foram encaminhados à Polícia Federal (PF) para esclarecimentos a respeito da origem do dinheiro. O veículo e o dinheiro foram apreendidos e encaminhados à PF em Curitiba.