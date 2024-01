A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) abrirá as inscrições do novo concurso público de ingresso na carreira de professor do ensino superior no dia 1º de fevereiro. Ao todo, são 86 vagas distribuídas entre as cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. Os salários chegam a R$ 16,5 mil.

As vagas são para os cursos de Ciência da Computação, Turismo e Negócios, Ciências Contábeis, Pedagogia, Administração, Letras, História, Geografia, Música, Artes Visuais, Matemática, Ciências Biológicas, Direito, Filosofia, entre outros.

Para participar, é necessário preencher a ficha disponível no site da Unespar e pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 250. Também é possível solicitar a isenção de pagamento até o dia 4 de fevereiro.

+ Leia mais: Curitiba abre inscrições para natação gratuita; Saiba como se inscrever!

Data das provas do concurso público em Curitiba e outras cidades do Paraná

O processo será composto por três fases:

Prova Escrita, com caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada no dia 17 de março;

Prova Didática, com caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada a partir do dia 15 de abril;

Prova de Títulos, com caráter classificatório.

+ Leia mais: Litoral do Paraná tem 26 alagamentos; Região segue em alerta severo de temporal

O resultado final será divulgado a partir do dia 6 de maio. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado do Paraná, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Você já viu essas?

Atenção, motorista BR-376, no Paraná, vai ser bloqueada por três dias para manutenção de radares AME Pequeno Icaro é um guerreiro e família precisa de ajuda com tratamento caríssimo Pra Bal. Camboriú Gigante dos ares, Boeing 727 para o trânsito rumo a Bal. Camboriú em sua última viagem