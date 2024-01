As inscrições para o Viva o Sábado, programa da Prefeitura de Curitiba que oferece atividades em piscinas e espaços esportivos de Curitiba, estão abertas. Os agendamentos para o próximo sábado (27) já podem ser feitos no Guia Curitiba.

Os curitibanos podem aproveitar as piscinas, atividades físicas e a estrutura disponíveis em unidades da Prefeitura. As piscinas ficarão abertas das 13h30 às 17h15, permitindo que as pessoas se divirtam em piscinas aquecidas.

Para participar é necessário se cadastrar semanalmente, a partir da terça-feira que antecede o sábado de atividades. Cada pessoa poderá levar outras três, que também têm que estar cadastradas no e-Cidadão e no Guia Curitiba.

Passo a passo

– Cadastro prévio no e-Cidadão.

– Para participar das atividades nas piscinas a idade mínima é de 3 anos.

– O agendamento prévio deve ser feito pelo Guia Curitiba.

– É preciso fazer exame físico de pele, que terá validade de um ano, podendo ser feito por médico (CRM) ou enfermeiro (Coren).

– Crianças menores de 6 anos devem usar boia de braço ou dispositivo similar para entrar na piscina.

– O uso de touca de natação, roupa de banho adequada e chinelo é obrigatório.

– A utilização de bronzeador, protetor solar e outros cremes é proibida para preservar a qualidade da água.

– A circulação em áreas não autorizadas, consumo de alimentos e bebidas alcoólicas, uso de equipamentos de som particular e a entrada de animais domésticos são proibidos nas instalações.

Horários e locais

Geral: das 13h às 18h

Piscinas: das 13h30 às 17h15

