CIEE disponibiliza 37 cursos gratuitos em dezembro no Paraná

Já estão abertas as inscrições para os cursos livres gratuitos do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR) no mês de dezembro. Desde sexta-feira (1.º), estão disponíveis 37 cursos presenciais abrangendo temas como informática, oratória, marketing e outros, nos períodos matutino e vespertino, destinados a pessoas com mais de 14 anos.

As inscrições podem ser realizadas no site do CIEE/PR até o dia anterior ao início do curso e, ao término, os participantes recebem certificação.

“Os cursos livres são oportunidades de capacitação para todas as pessoas, independentemente da idade ou se estão estudando ou não. É uma excelente opção para aproveitar os dias de férias e aprender algo novo ou aprimorar habilidades, já que temos cursos de níveis básico, intermediário e avançado”, explica Carla Andréia Galvão, coordenadora de Cursos Livres e Programas Sociais do CIEE/PR.

Pensando em acessibilidade, as turmas de Word Básico (dia 4, das 8h às 12h) e Compras e aquisições de materiais (dia 8, das 13h30 às 17h30) contarão com tradução simultânea em Libras.

Os cursos abrangem conteúdos variados, em diferentes níveis técnicos. São eles:

Windows Básico

Word Básico

Powerpoint Básico

Excel – Básico, Intermediário e Avançado

Princípios básicos da Administração

Auxiliar administrativo: Financeiro/Contábil; com ênfase em Recursos Humanos; com ênfase em Vendas; Administração/Gestão de documentos

Empregabilidade

Arquivamento, métodos de classificação e organização de documentos

Tipos de documentos administrativos

Marketing pessoal

Raciocínio lógico matemático

Inclusão digital

Preparação para entrevista

Compras e aquisições de materiais

Empreendedorismo

Introdução à contabilidade

Postura e imagem profissional

Logística: almoxarifado e estoque

Plano de negócios

Oratória

Gestão de relacionamento com o cliente

As aulas vão até 15 de dezembro, nos períodos da manhã (das 8h às 12h) ou tarde (das 13h30 às 17h30), na sede da instituição localizada na Rua Dr. Faivre, 398, bairro Centro em Curitiba (PR).

Além dos cursos presenciais, outras cidades do interior do estado também oferecem cursos livres, juntamente com opções de ensino a distância disponíveis no site do CIEE/PR. Para mais informações sobre os cursos em outras cidades, a instituição atende pelo telefone 0800 300-4300 e pelo e-mail cidadania@cieepr.org.br.

