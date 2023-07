Cidades da Grande Curitiba estão em ranking das mais violentas do Brasil

A cidade de Jequié, no interior da Bahia, teve a mais elevada taxa de homicídios por 100 mil habitantes no Brasil no ano passado. O dado é do novo anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado nesta quinta-feira, 20. De acordo com o documento, o município baiano teve uma taxa de 88,8 assassinatos para cada grupo de 100 mil pessoas.

A Bahia ocupa as quatro primeiras posições da lista das 50 cidades mais violentas. No ranking, há três municípios do Paraná – dois deles estão na região metropolitana de Curitiba. Confira a seguir a lista completa:

Em taxa por 100 mil habitantes

Jequié (BA): 88,8

Santo Antônio de Jesus (BA): 88,3

Simões Filho (BA): 87,4

Camaçari (BA): 82,1

Cabo de Santo Agostinho (PE): 81,2

Sorriso (MT): 70,5

Altamira (PA): 70,5

Macapá (AP): 70,0

Feira de Santana (BA): 68,5

Juazeiro (BA):68,3

Teixeira de Freitas (BA): 66,8

Salvador (BA): 66,0

Mossoró (RN): 63,5

Ilhéu (BA): 62,1

Itaituba (PA): 61,6

Itaguaí (RJ): 61,6

Queimados (RJ): 61,2

Luís Eduardo Magalhães (BA): 56,5

Eunápolis (BA): 56,3

Santa Rita (PB): 56,0

Maracanaú (CE): 55,9

Angra dos Reis (RJ): 55,5

Manaus (AM): 53,4

Rio Grande (RS): 53,2

Alagoinhas (BA): 53,0

Marabá (PA): 51,8

Vitória de Santo Antão (PE): 51,5

Itabaiana (SE): 51,2

Caucaia (CE): 51,2

São Lourenço da Mata (PE): 50,3

Santana (AP): 49,4

Paragominas (PA): 49,3

Patos (PB): 47,5

Paranaguá (PR): 47,3

Parauapebas (PA): 46,9

Macaé (RJ): 46,7

Caxias (MA): 46,5

Parnaíba (PI): 46,3

Garanhuns (PE): 44,9

São Gonçalo do Amarante (RN): 44,9

Alvorada (RS): 44,8

Jaboatão dos Guararapes (PE): 44,6

Duque de Caxias (RJ): 44,3

Almirante Tamandaré (PR): 44,2

Castanhal (PA): 44,2

Campo Largo (PR): 43,3

Porto Velho (RO): 42,1

Ji-Paraná (RO): 41,8

Belford Roxo (RJ): 41,8

Marituba (PA): 41,6

