Cidade inteligente? 138 toneladas de lixo são retiradas dos rios de Curitiba

A falta de zelo de algumas pessoas dá muito trabalho para as equipes da prefeitura de Curitiba. A cada mês, os funcionários da secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) retiram 138 toneladas de lixo nos rios e córregos que cortam a cidade.

Essa limpeza é muito importante para evitar a proliferação de vetores de doenças, como o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e para reduzir os riscos de enchentes pela interrupção do fluxo das águas. Mas, enquanto a população não se conscientizar sobre a importância de dar uma destinação adequada para todos os tipos de resíduos, as equipes da limpeza seguirão “secando gelo”.

A falta de cuidado com o descarte de lixo de algumas pessoas gera até situações inusitadas. Além de materiais encontrados em grandes quantidades nas ações de limpeza, como sacolas plásticas, papelão, latas, utensílios usados, alimentos, dispositivos de higiene, as equipes encontram até mesmo sofás jogados nos rios, como aconteceu na semana passada no Córrego Boqueirão, na Rua Nair Ferraz Cazelatto, no Alto Boqueirão.

Alerta à comunidade

Por conta disso, a Secretaria do Meio Ambiente pede e alerta aos moradores para evitarem o descarte de resíduos, lixo ou entulho em corpos d’água porque existem meios de coleta espalhados por toda a cidade.

“Recomendamos também para que separem os resíduos orgânicos e recicláveis, acondicionem bem em sacos ou sacolas plásticas e disponham para a coleta na frequência do próprio endereço”, disse Eliane Chiuratto, gerente do Departamento de Limpeza do município.

Nos casos do descarte de caliça ou mobiliário inservível, Eliane recomenda solicitar a coleta dos materiais via 156. Por meio desse canal, somente em 2023 foram removidas 54 mil toneladas de entulhos e resíduos vegetais em todo o município.

“Se todos colaborarem, nossos rios serão muito mais limpos, não teremos tantos problemas com proliferação de vetores nem enchentes com a interrupção do fluxo das águas”, destaca.

Além das coletas do Lixo que Não é Lixo, de Resíduos Domiciliares (orgânico), Coleta de Entulhos (caliça, mobiliário inservível, resíduos de poda), e Coleta Especial (Lixo Tóxico), o município mantém 12 Ecopontos para receber diversos tipos de resíduos, e outros 103 pontos do Câmbio Verde, locais onde acontece a troca de material reciclável por hortifrutis.

