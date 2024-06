A partir de segunda-feira (17), o município de Tunas do Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), volta a contar com uma linha de ônibus metropolitana para a capital paranaense. O anúncio foi feito pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), órgão do Governo que coordena ações nas Regiões Metropolitanas do Estado.

Com saída do centro da cidade, em frente ao hotel Boa Esperança, a linha terá como destino o Terminal Metropolitano do Guadalupe, em Curitiba. O serviço oferecerá dois horários: um ônibus saindo de Tunas do Paraná às 06h15 e outro partindo de Curitiba às 17h30.

Atualmente, o município não possui atendimento metropolitano e a conexão é através de uma linha intermunicipal gerida pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), com chegadas e partidas pela Rodoferroviária de Curitiba. A passagem custa atualmente R$ 30,95 em ônibus intermunicipal. Na linha metropolitana, o preço da passagem será de R$ 5,50 com pagamento via cartão e R$ 6 em dinheiro.

Para o diretor-presidente da Amep, Gilson Santos, a linha de ônibus metropolitano representa uma grande oportunidade para os moradores de Tunas do Paraná. “Com um custo mais acessível, estamos oferecendo essa possibilidade para a população do município, especialmente para os trabalhadores que precisam se deslocar até a Capital”, afirmou.

A linha que ligava Tunas do Paraná e Curitiba já operava anteriormente. Ela foi interrompida em 2020, devido à pandemia da Covid-19 e à consequente queda no número de passageiros.

