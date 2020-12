Julho de 2020 foi um mês marcado por matérias inusitadas na Tribuna. Foram histórias comoventes, além de tecnologia, intempéries do tempo, desrespeitos às regras contra a pandemia de covid-19, entre outros temas. Confira a retrospectiva de julho da Tribuna!

A curitibana Stephany Rosa da Silva, de 30 anos, virou meme por causa da entrevista concedida por ela após ser detida dirigindo alcoolizada. O caso a deixou conhecida na cidade mas no último ano ela lutou contra um câncer raro no ovário e pediu ajuda para custear o tratamento. O tempo, no entanto, não foi seu parceiro nessa batalha. Stephany morreu no dia 13 de julho, no Hospital Marcelino Champagnat. Apesar de ter sofrido por anos como chacota pela entrevista captada num momento de fragilidade, ela conseguiu comover as pessoas com sua luta.

Tubarões, pandas e diversos outros animais invadiram a casa, jardim, carros dos curitibanos. Trata-se de uma funcionalidade de realidade aumentada do Google que coloca animais como tigre, tubarão, panda, pato, entre outros, em 3D qualquer ambiente, por meio da câmera do seu smartphone. Mas a brincadeira só funciona em alguns tipos de aparelhos. Quer lembrar como era? Veja aqui como fazer!

A passagem de um ciclone bomba pelo Paraná deu o que falar em um ano de muitas mudanças no tempo. O fenômeno trouxe frio e ventos fortes para Curitiba e gerou estragos em várias regiões. O ciclone bomba é a formação e intensificação de um ciclone extratropical. Toda a região de Curitiba foi atingida em julho.

Com a pandemia crescendo a cada dia, decretos eram publicados proibindo determinados estabelecimentos de abrir as portas por conta das aglomerações. As Lojas Havan de Curitiba foram obrigadas a fechar pelas equipes da Secretaria de Urbanismo da prefeitura. A rede seguia aberta mesmo com o decreto estadual que proíbe o funcionamento do comércio não essencial pelos próximos 15 dias que vem sendo acompanhado pelas prefeituras de sete regionais, entre elas a capital e região metropolitana.

Na lista dos itens que não podem faltar dentro de casa, o vinagre tem posição de destaque, ainda mais em julho, com o inverno e os casos de mofo dentro de casa. Além de ser versátil na cozinha e de fazer bem à saúde, o produto é multiuso também para a limpeza doméstica. “Existem produtos industriais que até têm o mesmo efeito, mas o vinagre é bom para quem prefere usar produtos bem caseiros — também para não prejudicar o meio ambiente”, explica a personal organizer Helen Feijó.

Em julho a empresária curitibana Elisa Ruppenthal, protagonizou um desabafo que viralizou nas redes sociais, virou assunto na internet após publicar um vídeo no Facebook em que recebe uma chamada de vídeo do presidente Jair Bolsonaro. Em aproximadamente 4 minutos, a comerciante comenta que o vídeo anterior repercutiu em todo o país e também no exterior pois é autêntico e representa muitos empresários brasileiros durante a pandemia.

