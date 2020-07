O Paraná será novamente afetado por um ciclone entre terça (07) e quarta-feira (08), segundo o Instituto Tecnológico Simepar. Desta vez, porém, será um ciclone extratropical, mais lento e com menos potencial de destruição que o registrado na última terça-feira (30). O fenômeno deve trazer chuva para Curitiba e ventos de até 60 km/h. Chamado de ciclone bomba, o fenômeno da semana passada deixou 1,2 milhão de imóveis sem energia no Paraná, gerando a maior ocorrência do tipo na história da Copel. Até este domingo (05) moradores do litoral estavam sem energia elétrica.

O meteorologista Lizando Jacóbsen, do Simepar, explica que a formação do ciclone extratropical será bastante semelhante ao ciclone bomba, da semana passada, mas com bem menos intensidade. “É menos intenso, mais ‘lento’ e também não tem a mesma magnitude, por isso que os impactos serão mais atenuados em relação ao da semana passada. Vamos ter temporal e vento forte, mas em menor escala, menos abrangência e menor intensidade”, explicou.

Curitiba, portanto, pode sofrer os resquícios novamente do fenômeno, mas em menor intensidade. Na quarta-feira probabilidade de chuva é de 95%, com temperaturas entre os 12ºC e 23ºC.

Segundo o meteorologista, quanto mais perto da divisa com Santa Catarina, onde o ciclone extratropical será formado, mais forte devem ser os ventos e chuvas.”O setor norte, por exemplo, não vai sentir nada. A situação será mais problemática nas localidades mais da divisa com Santa Catarina”, disse. A previsão aponta ventos de 50 a 60 quilômetros por hora, ou seja, menor que os de 100 km/h registrados na semana passada.

Depois vem o frio!

Até a chegada do ciclone extratropical as temperaturas ficam amenas em Curitiba e região, com mínima de 12 e máxima de 25 graus. Depois da passagem do ciclone vem novamente o frio. Curitiba deve ter na quinta-feira, por exemplo, mínima de 7ºC e máxima de 17ºC.