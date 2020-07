Um ciclone que passa pelo Sul do Brasil volta a trazer o frio e ventos fortes para Curitiba e região nesta quarta-feira (8), mas os impactos não devem ser tão fortes e não há previsão de temporais como na semana passada. Segundo o Instituto Simepar, dessa vez o ciclone se apresenta com menos intensidade e com rajadas de vento que podem atingir de 50 km/hora a 60 km/hora.

Já segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Imnet) emitiu para esta quarta um Alerta Laranja de chuvas e vendos para o Paraná, e Alerta Vermelho para algumas regiões de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul.

Na última terça-feira (30), o ciclone bomba que passou pelo Paraná promoveu uma ventania de até 100 km/hora, causando estragos e deixando mais 1 milhão de imóveis sem energia elétrica. No litoral, por exemplo, até domingo (05) moradores ainda estavam sem energia.

De acordo com a meteorologia, esse novo ciclone se forma em um fenômeno chamado de ciclogênese, ou seja, é uma espécie de nascimento de uma frente fria. Do mesmo jeito como foi com o ciclone bomba, o que Curitiba e região devem sentir nesta quarta-feira são ventos indiretos. Com eles vêm a passagem de uma frente fria e as temperaturas caem bastante na quinta-feira (9) e na sexta-feira (10).

Conforme aponta o Simepar para esta quarta, em Curitiba, os termômetros devem marcar temperaturas entre 13º C e 22ºC. “A quarta deve se apresentar com muitas nuvens. Não há previsão de temporais, mas podem ocorrer pancadas isoladas de chuva no período da tarde”, aponta o meteorologista Lisandro Jacobsen, do Simepar. Já a partir de quinta-feira, as Mínimas devem cair para 7º C. “O frio sim deve ser o mesmo da semana passada. O ciclone impulsiona um ar frio e entra uma massa de ar polar bem intensa, que derruba as temperaturas”, explica Jacobsen.

Mesmo sem a previsão de temporais, existe o alerta por causa dos ventos perto dos 60 km/hora. Segundo o Simepar, os impactos do novo ciclone são mais sentidos em Santa Catarina e no Rio Grande Sul.

Litoral

Nas praias do Paraná, nesta quarta, a previsão é parecida com a de Curitiba. Céu carregado de nuvens e pouca chuva. Assim como na capital, podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas à tarde. Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a Mínima prevista para o dia é de 17º C, com Máxima de 26º C.

