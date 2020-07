No dia em que três hospitais chegaram à lotação máxima nas UTIs exclusivas para covid-19 da rede pública e que a abertura de mais 10 leitos no Hospital Evangélico Mackenzie foi anunciada pela prefeitura, Curitiba confirmou mais 11 mortes e outros 256 novos resultados positivos de novo coronavírus. Segundo o boletim epidemiológico desta terça-feira (7), a capital soma agora 206 óbitos entre seus moradores e mais de 7.786 infectados durante a pandemia. A taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos covid-19 na rede SUS é de 87% atualmente.

Ainda de acordo com informações da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS), 3.435 pessoas estão na fase ativa da doença, naquela em que são capazes de transmitir o vírus Sars-CoV-2. Mas, a boa notícia é que a maior parte dos infectados com o coronavírus, que juntos são 4.145 pessoas, já estão recuperados, sem sintomas e liberados do isolamento pelas autoridades de saúde. 657 casos suspeitos ainda são investigados na cidade.

Mais um profissional de saúde

Perderam a vida para a covid-19 mais oito homens e três mulheres que moravam em Curitiba. Segundo informações da SMS, as vítimas tinham entre 52 e 96 anos. E muitas delas eram portadoras de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e alterações endocrinológicas e neurológicas, além da idade elevada como fator de risco para complicações.

Nove das novas mortes ocorreram nas últimas 24 horas, um dos óbitos aconteceu na última quarta-feira (1º) e o 11º falecimento aconteceu na casa da vítima, no dia 27 de junho. Deste total de pacientes, 10 estavam internados em hospitais de Curitiba até seus falecimentos.

Entre as pessoas que não resistiram à infecção pelo novo coronavírus está um técnico de enfermagem de 52 anos, que morava em Curitiba e trabalhava em uma cidade da Região Metropolitana. Sem comorbidades, ele foi diagnosticado no dia 12 de junho, permaneceu internado por mais de 20 dias, mas morreu no mesmo hospital em que trabalhava, na segunda-feira (6). Conforme a Secretaria de Saúde, trata-se da segunda morte de profissional de saúde morador da Curitiba. Os outros dois profissionais da área que também morreram na capital, moravam em municípios da RMC.

Nos hospitais da capital

Em Curitiba, 431 pacientes com novo coronavírus estão internados nesta terça-feira, em hospitais públicos e particulares da cidade. Deles, 136 ocupam leitos de unidades de terapia intensiva (UTI).

Ao todo, a capital conta hoje com 588 leitos exclusivos na rede pública para pacientes com o novo coronavírus ou que apresentam sintomas suspeitos da doença – são 261 leitos de UTI e 327 em enfermarias.

