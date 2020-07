“Nós vamos usar máscara por muito tempo”. Esse foi o recado que a secretária da saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, deu durante o boletim epidemiológico diário da prefeitura, nesta segunda-feira (6), que informou mais 695 casos de covid-19 na cidade.

“Tem gente propagando que não precisa usar máscara. E já está mais do que provado que é preciso usar. Nós vamos usar máscara por muito tempo. Pode se acostumar quem acha que não vai precisar. É o que tem diminuído o contágio”, avisa a secretária.

Além disso, Huçulak ressaltou a importância de manter o distanciamento social rigoroso prevendo um mês de julho complicado em Curitiba com relação à propagação da doença.

“Estamos com a curva em ascendência”, enfatiza. “O distanciamento social vai ser parte da nossa vida por muito tempo. Algumas pessoas não entenderam que a questão do distanciamento também é dentro das nossas casas. Não é o momento de reuniões, de ir visitar e sentar na mesa do vizinho”, orienta.

Bronca com a população

Outro trecho contundente da entrevista de Huçulak é o desabafo sobre o descumprimento de regras de isolamento por parte dos curitibanos. Apenas no final de semana, a prefeitura realizou 57 autuações de estabelecimentos operando sem liberação durante a vigência do decreto estadual e municipal, que determina o fechamento de serviços não essenciais até 15 de julho.

“É muito deprimente. A gente perde a esperança na humanidade. As pessoas exigem do poder público aquilo que elas não fazem. É uma cobrança absurda de atitudes que são individuais”, desabafa.

