Na lista dos itens que não podem faltar dentro de casa, o vinagre tem posição de destaque. Além de ser versátil na cozinha e de fazer bem à saúde, o produto é multiuso também para a limpeza doméstica.

“Existem produtos industriais que até têm o mesmo efeito, mas o vinagre é bom para quem prefere usar produtos bem caseiros — também para não prejudicar o meio ambiente”, explica a personal organizer Helen Feijó.

Helen elencou 7 dicas para você aproveitar as propriedades do vinagre na hora da faxina. A primeira delas refere-se ao tipo do vinagre utilizado para limpeza: é importante sempre usar o vinagre branco, para não ter a chance de manchar ou desbotar superfícies. Outros tipos de vinagre têm as mesmas propriedades químicas, mas podem deixar rastros por conta da sua coloração, alerta a especialista.

Contra mofos e bolores

O vinagre é um importante aliado para combater mofos e bolores, especialmente para quem já quer preparar os armários para o período de Outono e Inverno. “Quando o frio aparece, já começam a surgir pontos de mofo e bolor. Para evitar isso, você pode usar uma mistura de água com vinagre”, explica Helen.

A medida é de um copo americano de vinagre branco para um balde comum, de 8 litros, cheio de água. Molhe um pano com a mistura, tire toda a roupa do armário e passe o pano umedecido nas prateleiras do armário. Isso já evita que as roupas sofram com o mofo nos meses de frio.

Contra mau cheiro

A mesma mistura pode ser usada também para tirar o “cheiro de armário” das roupas depois de passarem muito tempo guardadas. A solução pode ser espalhada nas roupas com o auxílio de um borrifador. Depois, é só deixar secar em um espaço arejado. “Como fica úmido, não aconselho deixar no sol, pois isso pode alterar a cor do tecido“, ressalta Helen. Almofadas e sofás também entram na categoria: a solução ajuda a remover mau cheiro e deixar o tecido limpo.

Nas roupas

O vinagre é um grande aliado na lavagem de roupas, já que ajuda a tirar manchas de peças brancas sem amarelar o tecido. Roupas de cama, toalhas, camisas, camisetas e até mesmo a roupa íntima podem ficar de molho em uma mistura de 5 litros de água, um copo de vinagre e duas colheres de bicarbonato de sódio.

“Com o passar do tempo, por mais que coloque de molho, a roupa branca nunca fica do mesmo jeito. Deixar [as roupas] de molho de 40 minutos a 1 hora a cada duas semanas desprende as manchas e deixa branco de novo”, aponta a organizadora. “Usar cloro e água sanitária amarelam o tecido, além de estragá-lo”, alerta.

Além disso, Helen garante que o vinagre tem propriedades amaciantes. Ela coloca 3 colheres (cerca de 50 ml) de sopa no último enxágue da máquina de lavar, logo antes da centrifugação. “Não vai ter o perfume do amaciante, mas deixa a roupa mais macia”, garante.

Na cozinha

Para tirar cheiros que ficam no microondas, no forno elétrico ou no próprio forno, a personal organizer recomenda o preparo de uma mistura de três colheres de sopa de vinagre para um litro de água. Basta espalhar a solução com um pano pelo local e deixar secar naturalmente.

Nos vidros

Já para limpar vidros — como janelas e boxe do banheiro — o melhor é lavar bem com detergente neutro ou sabão de coco, enxaguar e depois aplicar a mesma solução de água com vinagre.

No banheiro

O vinagre também é ótimo para limpar manchas nos rejuntes. O ideal é misturar o produto puro com bicarbonato de sódio, formando uma pasta. Como nenhum dos dois produtos é abrasivo, a solução não vai prejudicar azulejos. Ela pode ser aplicada com o auxílio de uma escova de dentes velha e, depois, deve ser enxaguada.

Onde não usar

Apesar de poder ser usado em múltiplas situações, o vinagre não deve ser aplicado em todos os locais. O vinagre, afinal, continua sendo um ácido, e por isso pode desbotar porcelanatos, madeiras e móveis laqueados. O ideal, nesses casos, é utilizar produtos específicos.