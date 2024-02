A chuva deve marcar presença novamente em Curitiba nesta sexta-feira (02), mas não com intensidade. O tempo em Curitiba e região está instável e existe um alerta amarelo de tempestade beirando a capital, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Simepar, a previsão do tempo para Curitiba indica que pode haver um acumulado de 2,2 mm de chuva nesta sexta-feira, principalmente a partir do começo da tarde. Não há alertas de tempestade para a capital especificamente, apenas a partir da região dos Campos Gerais até o extremo oeste paranaense.

Segundo o Simepar a temperatura em Curitiba nesta sexta-feira não passa dos 24ºC.

Previsão do tempo para Curitiba no fim de semana

A previsão do tempo para Curitiba neste fim de semana indica chuvas isoladas na capital. Sábado terá um acumulado de 1,1 mm, enquanto o domingo registrará 1,6 mm de chuva isolada. A temperatura no fim de semana em Curitiba fica entre od 17ºC e 27ºC.

