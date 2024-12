Chuva intensa em Curitiba faz prefeitura cancelar duas atrações de Natal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A chuva forte que atingiu bairros de Curitiba na noite deste domingo (22) fez a prefeitura de Curitiba cancelar duas atrações de Natal previstas para este dia. O temporal foi registrado em vários bairros e deixou alguns, inclusive, sem energia.

“Por conta da chuva, as atrações natalinas deste domingo (22) no Parque Tanguá e o Drive-Thru do Parque Náutico foram cancelados”, anunciou a prefeitura de Curitiba em suas redes sociais.

Aqui neste link você pode conferir todas as atrações que acontecem em Curitiba nesta reta final até a chegada do Natal e da passagem do bom velhinho pela cidade.

Havia um alerta de tempestade em Curitiba, segundo o Inmet.