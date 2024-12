Atenção! Tempestade com ventos de até 100 km/h pode atingir Curitiba e litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam tempestade em Curitiba e no litoral do Paraná neste domingo (22). Um dos alertas é de cor laranja, representando perigo de tempestade até às 23h59.

O aviso laranja vale para Curitiba e região metropolitana, litoral e centro oriental do Paraná. Pode chover de 30 a 60 milímetros por hora e os ventos intensos podem chegar a 100 km/h.

Também existe risco de corte de energia elétrica, alagamentos e queda de árvores. Além do Paraná, o comunicado também vale para partes de Santa Catarina e São Paulo.

Já o segundo alerta de tempestade é de cor amarela e abrange todo o Paraná. Ele segue em vigor até às 21 horas deste domingo (22) e indica perigo potencial de tempestade.

Nesse caso pode chover até 30 milímetros por hora e os ventos previstos são de até 60 km/h. É baixo o risco de alagamentos, queda de galhos e árvores e do corte de energia elétrica.

Dicas para se proteger de tempestades

Procure um abrigo o mais rápido possível, e não saia até que o vendaval pare;

Se notar o risco de desabamento do telhado, saia do local e comunique o risco, inclusive às autoridades;

Revise a resistência de sua casa, principalmente o madeiramento de apoio do telhado e a amarração das telhas no madeiramento, se tiver;

Não se abrigue embaixo de árvores ou coberturas metálicas frágeis, elas podem cair e causar ferimentos;

No carro, se possível, estacione o veículo em local seguro e espere o vento forte passar;

Se necessário e possível, entre em uma edificação;

Não estacione o carro próximo a torres de transmissão e placas de propagandas;

Se não for possível estacionar, diminua a velocidade e procure um local seguro para estacionar assim que possível, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo.