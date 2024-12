Lotofácil 3275 milionária premia aposta do Paraná com mais de meio milhão!

Já pensou chegar na véspera de Natal com mais de meio milhão na conta? Um apostador do Paraná que tentou a sorte na Lotofácil 3275 milionária conseguiu esta façanha. O apostador acordou neste domingo (22) com um prêmio de R$ 551,6 mil na conta. Nada mal, hein? Chegar ao Natal com mais de meio milhão na conta!

Resultado Lotofácil 3275 milionária: 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 23 e 24.

O sorteio foi realizado na noite deste sábado (21) e três apostas vão dividir o prêmio que era de R$ 1,7 milhão.

O apostador de Londrina que ganhou mais de meio milhão na Lotofácil 3275 fez uma aposta simples, com 15 números, na Lotérica Alterosa, localizada dentro de um shopping da cidade. O prêmio total é de R$ R$511.622,88. Veja abaixo o detalhamento.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio SAO LUIS/MA LOTERICA ARIRIZAL 15 Não Simples 1 R$511.622,88 LONDRINA/PR LOTERICA ALTEROSA 15 Não Simples 1 R$511.622,88 VACARIA/RS LOTERICA VACARIA 15 Sim Simples 1 R$511.622,88

Lotofácil 3275 premia também em Curitiba

Apostadores de Curitiba também conquistaram prêmios com a Lotofácil 3275, neste sábado. Se o prêmio máximo saiu para três apostas, uma delas de Londrina, o prêmio secundário, quando o apostador acerta 14 dos 15 números sorteados, agraciou sete apostadores de Curitiba. Os prêmios aos curitibanos variam entre R$ 1,3 mio até 2,6 mil. Veja abaixo o resultado!

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR A PREDILETA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.328,76 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 16 Não Simples 1 R$2.657,52 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.328,76 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.328,76 CURITIBA/PR MEGA SORTE 15 Sim Simples 1 R$1.328,76 CURITIBA/PR QUINA TREZE 15 Não Simples 1 R$1.328,76 CURITIBA/PR REAL LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$1.328,76

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3.